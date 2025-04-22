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Похороны папы Римского пройдут по упрощенной процедуре

Corriere della Sera: папу Римского Франциска похоронят по упрощенной процедуре
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Yara Nardi/Reuters

Прощание с папой Римским Франциском будет отличаться от церемоний погребения его предшественников. Об этом пишет издание Corriere della Sera.

Похоронный обряд традиционно будет включать бдение (одно вместо двух), отпевание и погребение, но тело понтифика не будут выставлять на катафалке для почитания. Кроме того, отменяется церемония закрытия гроба.

Франциска похоронят в базилике Санта-Мария-Маджоре за пределами Ватикана, при этом большинство понтификов хоронили в Ватиканских гротах под собором Святого Петра.

Папа Римский Франциск умер 21 апреля, на следующий день после Пасхи. Ему было 88 лет. В последнее время понтифик испытывал проблемы со здоровьем. По информации Vatican News, инсульт вызвал кому и остановку сердца.

20 апреля Франциск обратился с традиционной пасхальной речью к верующим, в которой призвал страны к разоружению ради достижения мира на земле. Кроме того, папа Римский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Ватикане.

23 марта сообщалось, что папа Римский выступил перед верующими впервые после госпитализации 14 февраля. По словам журналистов, понтифик вышел на балкон на пятом этаже здания, спустившись из личных апартаментов в клинике. Франциск ограничился приветствием и благословением.

Ранее в США назвали шесть основных кандидатов на пост папы Римского.

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