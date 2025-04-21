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В посольстве раскрыли, как папа Римский Франциск относился к России

Посольство РФ: папа Римский Франциск не поддался антироссийской истерии
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Fabrizio Maffei/Shutterstock

Папа Римский Франциск не поддался антироссийской истерии и выступал за развитие диалога с Россией и Русской православной церковью (РПЦ). Об этом РИА Новости заявили в посольстве РФ при Ватикане.

«Он глубоко понимал нас, о чем могу судить в том числе по теплым личным беседам. Огромная утрата для всего человечества», — заявили в российском посольстве.

Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Возможной причиной его смерти мог стать инсульт.

20 апреля понтифик успел записать традиционную пасхальную речь. В ней он, в частности, призвал страны к разоружению для урегулирования конфликтов.

Франциск напомнил, что любой вооруженный конфликт затрагивает мирное население, разрушает школы и больницы. Папа Римский за несколько часов до своей кончины воззвал к миру на Святой Земле и выразил сочувствие страдающим христианам в Палестине, Израиле, а также в Ливане, Сирии и на Украине.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с кончиной папы Римского.

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