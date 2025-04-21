В России могут открыть «Талибан тур»

В России могут открыть фирму «Талибан тур» для поездок в Афганистан

Российский бизнесмен Анатолий Аронов подал заявку на регистрацию товарного знака «Талибан Тур» для поездок в Афганистан. Об этом сообщает RT.

Мужчина заявил, что после решения Верховного суда РФ о приостановлении запрета на деятельность «Талибана» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) он решил закрепить за собой право на этот бренд.

По его словам, планируется, что туристическая фирма будет отправлять малые группы туристов от трех до пяти человек сроком до двух недель в Афганистан для знакомства с афганской культурой.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В «Талибане» приветствовали это решение.

Адвокат Александр Молохов заявил «Газете.Ru», что решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан» не означает, что организация больше не является террористической. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался. Молохов назвал ситуацию парадоксальной — он считает, что она связана с несовершенством в законодательстве. Дело о приостановке запрета на деятельность «Талибана» было первым подобным в России и может стать уникальным.

Ранее сообщалось, что «Талибан» намерен поставлять в Россию афганские ковры, гранаты и кока-колу.