«Утратил воинственный дух». В России разрешили «Талибан»

Верховный суд РФ приостановил запрет на деятельность «Талибана»* в стране — это позволит законно взаимодействовать с правящим в Афганистане режимом. Ранее афганская сторона заявляла, что такая мера отвечает интересам как Москвы, так и Кабула. Как в Москве относятся к решению Верховного суда и как это скажется на отношениях между Россией и Афганистаном — в материале «Газеты.Ru».

17 апреля Верховный суд России рассмотрел в закрытом судебном заседании дело по иску Генеральной прокуратуры РФ и удовлетворил его, тем самым приостановив запрет деятельности движения «Талибан» (движение признано террористическим) на территории России.

«Административное исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ удовлетворено», — объявил судья Олег Нефедов.

Суд пришел к выводу, что «Талибан» прекратил деятельность, направленную на пропаганду, оправдание и поддержку террористических преступлений. Это решение подлежит немедленному исполнению и позволит законно взаимодействовать с правящим в Афганистане режимом.

Ранее глава политбюро талибов и афганский посол в Катаре Сухейль Шахин заявил, что приостановка запрета «Талибана» отвечает интересам России и Афганистана.

«Я считаю, что этот шаг отвечает национальным интересам Афганистана и России. <...> Я думаю, что такое решение давно назрело для укрепления двусторонних отношений и сотрудничества между нашими странами», — сказал он.

В конце декабря российский президент Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность временной приостановки запрета деятельности террористической организации. Согласно документу, снять запрет можно при наличии данных о том, что организация прекратила осуществлять пропаганду, а также оправдание терроризма и других противоправных действий.

«Руководящая сила»

«Талибан» в настоящий момент — руководящая сила в Афганистане и несет ответственность за внутреннее развитие страны и ее представление на международной арене. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«Понимая свою ответственность за судьбу афганского народа уже не в качестве оппозиционной группировки, а в качестве руководящей правящей силы, «Талибан» соответствующим образом развивается. Сейчас пересматривается подход к кадровой политике, в том числе внешнеполитического взаимодействия и сотрудничества. Заметно, что сам «Талибан» меняется», — сказал депутат.

Он считает, что та динамика внутренних и внешних процессов, которую сейчас можно наблюдать в Афганистане, требует пересмотра отношения России к талибам.

«Учитывая долгую историю дружественных отношений между народами России и народами Афганистана, Москва решила принять ряд шагов, которые позволят нам взаимодействовать в интересах мира в соответствующем регионе, и в интересах развития наших народов. Я считаю, что решение Верховного суда вполне оправдано и позитивно», — заключил Новиков.

Перспективы сотрудничества

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что «Талибан» «утратил тот воинственный дух, который был ранее».

«Когда «Талибан» боролся за власть, ситуация требовала решительных действий, но сейчас открыто заявляется, что лидеры движения пересмотрели многие свои позиции. Если это на самом деле так, то я думаю, что отмена статуса террориста — это правильный шаг. Кроме того, «Талибан» уже не один год удерживает стабильную ситуацию в Афганистане и это говорит о том, что режим пользуется поддержкой народа, а значит, надо работать с той государственной структурой, которая реально руководит Афганистаном и которая готова сотрудничать», — считает сенатор.

Россия является одной из ближайших соседей Афганистана, а поэтому у наших стран может быть множество взаимовыгодных проектов, подчеркнул Джабаров.

Адвокат «Талибана» заявил, что талибы больше не поддерживают терроризм Верховный суд приостановил запрет деятельности «Талибана», согласившись с тем, что организация прекратила... 17 апреля 17:22

«У афганцев очень сильная ментальная память, они прекрасно помнят, что Советский Союз много сделал для Афганистана, когда это еще было королевство, и, в общем-то, мы помогали становлению молодого Афганистана. Несмотря на то, что у нас были и военные столкновения, все равно афганцы к нам относятся лучше, чем к американцам», — сказал Джабаров.

По мнению сенатора, Афганистан и Россия могут возобновить работу над многими совместными проектами:

«Москва и Кабул могут рассмотреть возможность поставки российского газа через Афганистан в Индию. Главное начать этот процесс. И не мешать нормально развиваться нашим отношениям».

Что решение означает на практике

В беседе с «Газетой.Ru» адвокат талибов Александр Молохов заявил, что приостановка запрета на деятельность движения не означает, что россияне смогут вступать в ряды организации :

«Хоть «Талибан» и считается общественной организацией, но это в некотором роде фикция. У них нет устава, руководящих органов, никакой регистрации ни в России, ни в Афганистане. Это нам кажется, что это общественная организация. А если рассказать об этом талибам, они очень сильно бы удивились. Это движение очень аморфное, не структурированное. Поэтому никаких членских билетов для «Талибана» не существует в природе».

Сам Молохов надеется, что принятое решение будет способствовать «укреплению добрососедских отношений между народами обеих стран и взаимовыгодному развитию бизнеса».

«На сегодня именно Россия и Афганистан дают фору всему остальному миру в деле защиты консервативных традиционных ценностей в противовес дьявольскому порождению шайтана в виде так называемых «общечеловеческих ценностей», которые на самом деле человеческими не являются, ибо порождены зашедшей в тупик западной англосаксонской цивилизацией», — сказал Молохов.

Он добавил, что Россия сделала важный шаг к «распутыванию клубка международных проблем», возникших на рубеже конца 1970-х — начала 1980-х годов и связанных с афганской территорией.

«Если у России и Афганистана наладится продуктивный диалог, это наверняка укрепит безопасность не только внутри этой страны, но и в соседних с нею государствах. Значит, появятся возможности сотрудничества в сфере транспортных коридоров, освоения природных ресурсов на афганской территории. Я слышал, что есть и ряд серьезных инвестиционных проектов с участием обеих стран», — заключил Молохов.

Адвокат при этом пояснил, что то решение, которое сегодня принял ВС, касается только запрета на деятельность, никакого решения о том, чтобы считать «Талибан» не террористической организацией, сегодня Верховный суд не принял.

«Я это связываю не с каким-то злым умыслом, а с несовершенством в нашем законодательстве. Дело в том, что это первое такое дело в России, и, может быть, оно будет уникальным. Закон на эту тему был принят в январе этого года. И я так подозреваю, что в Госдуме, когда его принимали, никто просто об этом не подумал. Мы сказали А, но не сказали Б. Теперь запрет на деятельность организации приостановлен, но с другой стороны, нет ни слова в этом решении о том, что сама организация теперь не считается террористической», — сказал Молохов.

Он подчеркнул, что «Талибан» должны маркировать, из реестра ее мгновенно не убрали, и значит, все средства массовой информации по прежнему должны эту звездочку использовать.

«В ситуации, когда старое решение российского суда 2003 года не отменено. Я думаю, что любой, кто считает «Талибан» террористической организацией, может сослаться на это неотмененное решение. Хотя, лично я, в общем, с этим не согласен. Я не уверен, что-то решение 2003 года было правильным, но оно состоялось, его нужно уважать. Оно не отменено», — заключил Молохов.