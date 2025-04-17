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Адвокат предупредил, что «Талибан» остался в списке террористов

Адвокат Молохов заявил, что «Талибан» нужно маркировать как террористическую организацию
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Ali Khara/Reuters

Решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан» не означает, что организация больше не является террористической, заявил «Газете.Ru» адвокат Александр Молохов, представлявший талибов по этому делу. В списке террористов ФСБ талибы остались.

«В 2003 году было принято решение российским судом о том, что «Талибан» — это террористическая организация, [было решено] внести ее в список террористических организаций и запретить ее деятельность на территории России. Решение, которое сегодня принял Верховный суд, касается только запрета на деятельность. Никакого решения о том, чтобы считать «Талибан» не террористической организацией, сегодня суд не принял. Из реестра ее немедленно не убрали. Значит, ее по-прежнему должны маркировать, все средства массовой информации по-прежнему должны эту звездочку использовать, на мой взгляд», — сказал он.

Молохов назвал ситуацию парадоксальной — он считает, что она связана с несовершенством в законодательстве. Дело о приостановке запрета на деятельность «Талибана» было первым подобным в России и может стать уникальным.

«Я это связываю не с каким-то злым умыслом, а с несовершенством в нашем законодательстве. Это первое такое дело в России, и, может быть, оно будет единственным. Закон на эту тему был принят в январе этого года. Я подозреваю, что, когда его принимали в Госдуме, никто просто об этом не подумал. Мы сказали «А», но не сказали «Б». На сегодня получается парадокс, то есть теперь запрет на деятельность организации приостановлен, это решение подлежит немедленному исполнению. С другой стороны, нет ни слова в этом решении о том, что сама организация теперь не считается террористической», — пояснил он.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался.

В конце декабря российский президент Владимир Путин подписал закон, который утвердил возможность приостановки запрета деятельности террористической организации.

Ранее адвокат заявил, что россияне не будут вступать в «Талибан».

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