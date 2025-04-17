В «Талибане» оценили решение Верховного суда России

Движение «Талибан» (организация запрещена в России) приветствовало решение Верховного суда России о приостановке запрета на его деятельность в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу политбюро «Талибана» в Катаре Сухеля Шахина.

«Мы приветствуем это рациональное решение Верховного суда России», — сказал он.

По его словам, оно было крайне необходимо для расширения сотрудничества и укрепления отношений между двумя странами.

17 апреля Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность террористического движения «Талибан» в стране, который действовал с 2003 года. Иск был подан генеральным прокурором России, слушание состоялось в закрытом режиме.

Адвокат Александр Молохов заявил «Газете.Ru» решение Верховного суда РФ о приостановке запрета на деятельность движения «Талибан» не означает, что организация больше не является террористической. В списке террористических организаций, который ведет ФСБ РФ, «Талибан» остался. Молохов назвал ситуацию парадоксальной — он считает, что она связана с несовершенством в законодательстве. Дело о приостановке запрета на деятельность «Талибана» было первым подобным в России и может стать уникальным.

Ранее адвокат заявил, что россияне не будут вступать в «Талибан».