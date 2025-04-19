«Талибан» намерен поставлять в Россию афганских коров, гранаты и кока-колу

Находящееся у власти в Афганистане исламистское движение «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) будет поставлять в Россию больше кока-колы, изюма, гранатов и афганских коров, пишет Mash.

По данным Telegram-канала, товарооборот между Россией и Афганистаном может превысить $3 млрд. Кроме перечисленных выше товаров, движение собирается экспортировать хлопок и шерсть.

«С 2022-го талибы стали ввозить кандагарские гранаты — спустя 30 лет перерыва, а РФ экспортирует в Афганистан нефтепродукты, газ и пшеницу», — сообщает Mash.

По словам председателя правления афганской диаспоры Санкт-Петербурга Бахтияра Голь Мохаммад Наби, бизнес РФ готов к конструктивному диалогу с движением, а оно нацелено на всестороннее партнерство.

17 апреля Верховный суд России приостановил запрет на деятельность «Талибана» в стране — это позволит законно взаимодействовать с правящим в Афганистане режимом. До этого афганская сторона заявляла, что такая мера отвечает интересам как Москвы, так и Кабула. Как в РФ относятся к решению Верховного суда и как это скажется на ее отношениях с Афганистаном, разобралась «Газета.Ru».

Ранее адвокат предупредил, что «Талибан» остался в списке террористов.