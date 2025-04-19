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В Нигерии обрушилось многоэтажное строящееся здание

Многоэтажное недостроенное здание обрушилось в нигерийском Лагосе
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Chalinee Thirasupa/Reuters

В Лагосе, экономическом центре Нигерии, произошло обрушение недостроенного многоэтажного здания. Свидетели сообщают о большом числе пострадавших, пишет Vanguard.

Инцидент случился в районе Оджоду рано утром 19 апреля. Под обломками оказались как рабочие, так и случайные прохожие.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные операции.

В ночь на 7 апреля в доминиканском городе Санто-Доминго обрушилась часть крыши ночного клуба Jet Set, расположенного на проспекте Независимости. В больницы были доставлены сотни людей. Президент Абинадер объявил в стране трехдневный национальный траур в связи с инцидентом. Президент России Владимир Путин направил соболезнования главе Доминиканской Республики.

15 апреля в Каспийске республики Дагестан из-за дождей обрушился восьмой цех завода «Дагдизель» — местная достопримечательность.

Ранее в Сахалинской области на видео попало, как часть трассы унесло потоками талых вод.

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