На видео попало, как потоки талых вод унесли часть трассы в Сахалинской области

В Сахалинской области на видео попало, как часть трассы унесло потоками вод

В Сахалинской области потоки талых вод унесли часть трассы. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Дорога, соединяющая городки Невельск и Томари с аэропортом Шахтерск в Сахалинской области, на грани полного разрушения из-за талых вод. Ее часть буквально провалилась под землю из-за подтопления в месте размещения водопропускной трубы», — говорится в сообщении.

Местные жители пришли на место инцидента и сняли происходящее на видео. На кадрах видно, как вода стекает с дороги, на которой образовалась большая яма: часть трассы смыло течением. Кроме того, на место приехала специальная техника.

По информации источника, поврежденный участок трассы перекрыт с шести утра. В настоящее время специалисты чинят дорогу. Местная прокуратура проводит проверку.

До этого сообщалось, что на соединяющем Россию и Грузию участке Военно-Грузинской дороги возобновлено движение всех видов транспорта. Решение было принято, поскольку стало возможным обеспечить безопасный проезд машин, а также с учетом рекомендаций грузинской погранслужбы.

Ранее проезд по трассе в Бурятии оказался заблокирован из-за «снежного месива».