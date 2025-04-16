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В Дагестане из-за дождей обрушился знаменитый восьмой цех завода «Дагдизель»

В Каспийске из-за дождей рухнул восьмой цех завода «Дагдизель»
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Мурад Караханов

В Каспийске республики Дагестан из-за дождей обрушился восьмой цех завода «Дагдизель» — местная достопримечательность. Об этом сообщает Telegram-канал «Каспийск 24».

Он известен также как «Дагестанский форт Боярд». Этот цех — неэксплуатируемая испытательная станция морского оружия, построенная в 1934 году и сданная в 1939 году. Там проводились испытания морского оружия, в том числе парогазовых торпед. После закрытия в 1976 году он стал местной достопримечательностью.

Накануне сообщалось, что в Махачкале людей перевозят на специальных тачках из-за затопления проезжей части. Как писал Telegram-канал Baza, в ночь 15 апреля, на столицу Дагестана обрушились сильные дожди. На проспекте Булача вода поднялась особенно высоко — на кадрах видно, что асфальтовое покрытие полностью погрузилось под воду, автомобили буквально рассекают волны. По информации источника, местные жители надеются, что вода скоро уйдет и дороги высохнут.

До этого сообщалось, что в Сахалинской области на видео попало, как часть трассы унесло потоками талых вод.

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