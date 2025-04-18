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Матвиенко заявила, что Санду не уважает народ Молдавии и его веру

Матвиенко обвинила Санду в неуважении народа Молдавии после задержания Маркелла
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РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду не уважает жителей своей страны, их культуру и веру. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя срыв поездки представляющего митрополию Молдавии архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль, передает «СенатИнформ».

«Очевидная бездуховность Санду происходит из природы ее нынешней власти — она является главой навязанной Молдавии колониальной администрации, колониального режима», — заявила она.

Матвиенко отметила, что режиму лидера Молдавии не интересны духовные потребности народа, реальных людей.

Накануне сообщалось, что правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем епископу Маркелу, который выступает в защиту РПЦ и оказался в опале у власти. По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут после вылета самолета.

Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ выпустил официальный комментарий по этому поводу, указав, что произошедшее — это пример дискриминационной политики, направленной на незаконное ограничение прав верующих Православной Церкви Молдавии.

Ранее в ООН прокомментировали задержание молдавского архиепископа Маркелла.

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