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Архиепископ Маркелл планирует вылететь в Иерусалим в пятницу

Архиепископ Маркелл намерен в пятницу вылететь в Иерусалим за Благодатным огнем
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Бельцко-Фалештская Епархия

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл отправится в Иерусалим за Благодатным огнем. Вылет запланирован на пятницу, 18 апреля, сообщил РИА Новости источник, близкий к иерарху.

«Владыка Маркелл планирует вылететь сегодня и отправиться в Иерусалим за Благодатным огнем», — сказал собеседник агентства.

Накануне правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем епископу Маркеллу, который выступает в защиту РПЦ и оказался в опале у власти. По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут. Он подчеркнул, что в поездке его должны были сопровождать двое протодьяконов.

Комментируя ситуацию, председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду не уважает жителей своей страны, их культуру и веру.

Ранее в ООН прокомментировали задержание молдавского архиепископа Маркелла.

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