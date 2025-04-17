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Молдавия сорвала поездку за Благодатным огнем епископу, защищающему РПЦ

Епископ Маркел: полиция Молдавии сорвала поездку за Благодатным огнем
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Oren Ben Hakoon/Reuters

Правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем епископу Маркелу, который выступает в защиту Русской православной церкви (РПЦ) и оказался в опале у власти. Об этом священник рассказал корреспонденту ТАСС.

«На дали вылететь. Объявили обыск второй категории. После этого выдали протокол, где сказано, что ничего подозрительного не найдено и не изъято», — рассказал собеседник агентства.

Маркел добавил, что паспорта были возвращены спустя 30 минут после вылета самолета. Также священник рассказал, что в поездке его должны были сопровождать двое протодьяконов, поскольку поездка в Иерусалим была связана с Благодатным огнем.

Епископ не раз выражал обеспокоенность совместными действиями Румынской православной церкви и правительства Молдавии против Православной церкви Молдовы, которая является частью РПЦ.

29 августа прошлого года молдавский депутат из рядов правящей партии «Действие и солидарность» Василий Шоймару заявил, что уже осенью Молдавская митрополия Русской православной церкви может быть закрыта. Однако позже в пресс-службе партии ПДС опровергли эту информацию.

7 сентября Православная церковь Молдавии выразила обеспокоенность давлением со стороны властей.

Ранее РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях на УПЦ.

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