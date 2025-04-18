В РПЦ назвали примером дискриминационной политики задержание епископа Маркела

Миллионы верующих в Молдавии были лишены Благодатного огня в результате задержания властями в аэропорту Кишинева епископа Молдавской митрополии Маркела, который должен был вылететь в Израиль. Об этом говорится в комментарии Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.

В комментарии уточнили, что молдавские власти не объяснили свои действия. При этом, как утверждается, Бессарабская митрополия, которая пользуется поддержкой действующих властей, будет участвовать в принесении Благодатного огня без каких-либо препятствий.

«Миллионы верующих Молдавии будут лишены возможности встретить огонь Великой Субботы в своих храмах и монастырях. Рассматриваем данный инцидент как грубое нарушение религиозной свободы, пример дискриминационной политики, направленной на беззаконное ограничение прав верующих Православной Церкви Молдовы», — говорится в комментарии Русской православной церкви.

РПЦ также призвала к расследованию данного инцидента, а также установлению и соответствующему наказанию виновных в нарушении прав архиепископа Маркелла.

До этого агентство ТАСС сообщало, что правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем епископу Маркелу, который выступает в защиту РПЦ и оказался в опале у власти. По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут после вылета самолета.

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что произошедшее — «вопиющее решение молдавских властей и целенаправленное издевательство» над верующим Православной Церкви Молдовы, религиозной общины большинства молдаван.

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