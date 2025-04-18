В ООН прокомментировали задержание молдавского архиепископа Маркелла

Официальный представитель Управления Верховного комиссариата ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан сообщил, что ведомство собирает информацию о срыве поездки архиепископа Бельцкого и Фалештского Маркелла в Израиль за Благодатным огнем. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Мы получили ваш запрос по Молдове. Мы передали его нашим коллегам, чтобы проверить, есть ли у нас какая-либо информация», — сказал собеседник агентства.

Православная церковь Молдавии является самоуправляемой частью Русской православной церкви (РПЦ) и объединяет 70% жителей Молдавии и Приднестровья.

При этом с 1992 года в Молдавии действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Она объединяет 291 приход и около 10-20% православных верующих.

Накануне сообщалось, что правоохранительные органы Молдавии сорвали поездку в Иерусалим за Благодатным огнем епископу Маркелу, который выступает в защиту РПЦ и оказался в опале у власти. По словам священнослужителя, ему не дали вылететь и забрали паспорт, который вернули спустя 30 минут после вылета самолета.

Синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ выпустил официальный комментарий по этому поводу, указав, что произошедшее — это пример дискриминационной политики, направленной на незаконное ограничение прав верующих Православной Церкви Молдавии.

Ранее РПЦ обвинила Константинопольского патриарха в гонениях на УПЦ.