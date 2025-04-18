Подозреваемый в поджоге дома ростовского имама действовал по указке с Украины

Задержанный по подозрению в поджоге дома главного имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева сообщил, что его действия были направлены на провокацию конфликта между православными и мусульманами перед Пасхой. Об этом проинформировали правоохранительные органы Ростовской области, сообщает ТАСС.

Он утверждает, что получил указание от куратора с Украины, который пообещал ему 50 тысяч рублей за исполнение задуманного.

«Со мной связался в Telegram человек по имени Вова, который, как вскоре выяснилось, оказался с Украины. Он предложил мне за 50 тысяч рублей поджечь дом мусульманского имама, чтобы создать вражду между мусульманами и христианами в преддверии праздника Пасхи в Ростове-на-Дону», — сказал задержанный.

Отмечается, что для поджога фигуранты приобрели бензин и масло, приготовив бутылку с зажигательной смесью, которую один из них бросил в окно, а другой снимал процесс на видео в качестве доказательства.

По информации правоохранительных органов, задержанный признал свою вину.

Вечером 17 апреля полицейские и сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, подозреваемых в попытке поджога дома в Кировском районе Ростова-на-Дону.

Накануне полиция возбудила дело по статье об умышленном повреждении имущества после поджога дома в Кировском районе города.

По информации Mash, накануне вечером неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно дома на Туркестанской улице, ожидая, когда имам вернется домой и уснет. Журналисты утверждают, что имам Бикмаев чувствует себя нормально. Следует отметить, что он ранее принимал участие в переговорах с террористами во время захвата СИЗО в Ростове в июне прошлого года.

Ранее в Забайкалье подростков осудили за поджог станции сотовой связи.