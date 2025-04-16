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Полиция возбудила уголовное дело после поджога дома имама в Ростовской области

МВД: по факту поджога дома имама Бикмаева возбуждено уголовное дело
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Централизованная религиозная организация «Центральное Духовное Управление мусульман Ростовской области»

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества после поджога дома главного имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева в Кировском районе. Об этом пресс-служба регионального ГУ МВД сообщила в своем Telegram-канале.

«Правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление личности и задержание причастных к совершению противоправных действий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

По данным Mash, накануне вечером неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно дома на Туркестанской улице, ожидая, когда имам вернется домой и уснет.

Журналисты утверждают, что имам Бикмаев чувствует себя нормально. Следует отметить, что он ранее принимал участие в переговорах с террористами во время захвата СИЗО в Ростове в июне прошлого года.

Ранее сообщалось о происшествии в Краснодаре, где пьяный мужчина из мести поджег дом бывшей жены.

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