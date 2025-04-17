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В Ростове-на-Дону задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в поджоге дома имама

В Ростове задержали подозреваемых в попытке поджога дома имама Бикмаева
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Пресс-служба ФСБ России

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали двух мужчин, подозреваемых в попытке поджога частного дома в Кировском районе Ростова-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

«Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности, мужчина в возрасте 32-х лет за совершение кражи имущества, его 24-летний подельник за сбыт и хранение наркотиков, а также кражу», — отмечается в сообщении.

Продолжается расследование уголовного дела.

По данным РИА Новости, речь идет о попытке поджога дома председателя Центрального духовного управления мусульман Ростовской области имам-ахунда Мухаммеда Бикмаева.

Накануне полиция возбудила дело по статье об умышленном повреждении имущества после поджога дома в Кировском районе города. Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

По информации Mash, накануне вечером неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно дома на Туркестанской улице, ожидая, когда имам вернется домой и уснет. Журналисты утверждают, что имам Бикмаев чувствует себя нормально. Следует отметить, что он ранее принимал участие в переговорах с террористами во время захвата СИЗО в Ростове в июне прошлого года.

Ранее в Забайкалье подростков осудили за поджог станции сотовой связи.

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