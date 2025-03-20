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Подростки из Забайкалья подожгли станцию связи за вознаграждение и получили сроки

В Забайкалье подростков осудили за поджог станции сотовой связи

В Забайкальском крае суд вынес приговор молодым людям, которые устроили диверсию на станции сотовой связи. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в августе прошлого года, но суд вынес решение только сейчас. По версии следствия, подростки в возрасте 16 и 17 лет подожгли станцию сотовой связи. В результате техника выгорела.

При этом результат своих действий они снимали на видео, чтобы отчитаться перед куратором с Украины, который за выполнение задания пообещал юношам деньги. Один из школьников был инициатором, второй – соучастником.

Суд приговорил первого к 6,5 года лишения свободы, второго – к шести годам.

До этого в Новосибирской области подросток стал фигурантом уголовного дела из-за поджога на железной дороге. По информации следствия, 17-летний молодой человек поджег устройства сигнализации, централизации и блокировки. Это привело к задержке нескольких поездов.

Ранее в Краснодарском крае задержали шпиона украинских спецслужб.

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