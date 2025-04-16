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Неизвестные пытались поджечь дом главного имама Ростовской области

Мash: дом главного имама Ростовской области Бикмаева пытались поджечь
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Централизованная религиозная организация «Центральное Духовное Управление мусульман Ростовской области»

В Ростове-на-Дону произошла попытка поджога дома главного имама Ростовской области Мухаммеда Бикмаева. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел около 10 вечера на улице Туркестанской, примерно в 190 метрах от местной мечети. По информации источника, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно дома, ожидая, когда имам вернется домой и уснет.

К счастью, возгорание удалось быстро потушить и пострадавших нет. Имам Бикмаев сообщил, что чувствует себя нормально. Следует отметить, что он ранее принимал участие в переговорах с террористами во время захвата СИЗО в Ростове в июне прошлого года.

16 июня 2024 года шесть заключенных, сбежавших из камер, взяли в заложники двух сотрудников СИЗО в Ростовской области. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

Ранее защита обжаловала приговор одному из участников захвата заложников в СИЗО Ростова.

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