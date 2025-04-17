Захарова стала первой женщиной-дипломатом, получившей орден «За заслуги перед Отечеством»

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова — это первая женщина-дипломат МИД, которая получил орден «За заслуги перед Отечеством». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Мария Владимировна стала первой в истории МИД», — рассказали журналистам.

17 апреля был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, в котором говорится о присуждении Захаровой ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Дипломат назвала это событие невероятным, поблагодарила российского лидера за высокую оценку ее работы и заявила, что служит России.

В этом же указе говорится, что российский президент присвоил звание героя России главному врачу больницы в городе Алешки Херсонской больницы Владимиру Харлану, а также наградил певицу Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве».

Ранее Путин наградил Татьяну Москалькову.