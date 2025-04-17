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Путин наградил главврача Херсонской больницы Харлана

Путин присвоил звание героя России главврачу Херсонской больницы Харлану
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Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание героя России главному врачу больницы в городе Алешки Херсонской больницы Владимиру Харлану. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что Харлан получил звание за героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях.

До этого стало известно, что главного врача Центральной районной больницы (ЦРБ) в городе Алешки Херсонской области Владимира Харлана, получившего ранение при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 декабря, прооперируют в Москве.

30 декабря ВСУ дважды ударили по зданию Алешкинской Центральной районной больницы в Херсонской области. Сначала дрон направили в кабинет главврача, а потом атаковали машину скорой помощи. Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ специально бьют по мирным гражданам, чтобы «навредить херсонцам перед Новым годом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД России прокомментировали удар по больнице в Алешках.

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