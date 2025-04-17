Путин наградил певицу Буланову медалью

Путин наградил певицу Татьяну Буланову медалью за вклад в культуру

Российская певица Татьяна Буланова получит медаль «За труды в культуре и искусстве». Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить <...> медалью «За труды в культуре и искусстве» Буланову Татьяну Ивановну», — говорится в тексте документа.

В этом же указе говорится, что российский президент присвоил звание героя России главному врачу больницы в городе Алешки Херсонской больницы Владимиру Харлану, а также наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В марте сообщалось, что медаль «За труды в культуре и искусстве» получила Анна Семенович.

Ранее сообщалось, что Путин наградил медалями Пушкина троих казахстанцев.