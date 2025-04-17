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Российский штурмовик заявил, что в Суджанском районе нашли обезглавленное тело девочки

Aif.ru: бойцы ВСУ отрезали голову 10-летней девочке, ее тело нашли под Суджей
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Reuters

Российские военные, выбившие Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Суджанского района, нашли под Суджей обезглавленное тело 10-летней девочки. Об этом рассказал aif.ru штурмовик армии России с позывным «Добрый».

«Разведчики под Суджей находили (погибших. — прим. ред.) детей... Девочка, ей до 10 лет, ей отрезали голову. Человек пять было детей», — сказал он.

10 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сравнил те вещи, которые делают украинские военнослужащие в регионе, с преступлениями немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годов).

3 апреля заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство ВСУ, которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России. По его словам, отступая, украинские солдаты минировали территорию. В частности, есть свидетельства о том, что бойцы ВСУ прикрепляли взрывные устройства к детским игрушкам, добавил дипломат.

До этого военный волонтер Алексей Живов сообщил, что под Суджей в Курской области после освобождения от украинских войск были найдены останки детей. Как утверждает Живов, возраст детей составлял от шести до десяти лет. Он не уточнил место, где были найдены.

Ранее Захарова пообещала возмездие виновным в преступлениях ВСУ под Курском.

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