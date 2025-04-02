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Российский военный волонтер заявил о найденных под Суджей телах детей

Военный волонтер Живов: под Суджей найдены тела растерзанных ВСУ детей
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Станислав Красильников/РИА Новости

Военный волонтер Алексей Живов сообщил в Telegram-канале, что под Суджей в Курской области после освобождения от украинских войск были найдены останки детей.

Как утверждает Живов, возраст детей составлял от шести до десяти лет. Он не уточнил место, где были найдены. В настоящее время также нет официального подтверждения информации об останках от правоохранительных органов.

В конце марта жительница слободы Гончаровка Суджанского района Курской области Евгения Марченко рассказала, как останки погибших жителей приходилось хоронить в коробках посреди огорода.

До этого агентство ТАСС сообщало, что украинские войска в Судже минировали входы частных домостроений и разбросали взрывчатку, замаскированную под шоколадные батончики.

18 марта военный корреспондент Александр Коц заявил, что военные Вооруженных сил Украины разграбили дома жителей города Суджи Курской области во время оккупации. Журналист подчеркнул, что ни в одном доме он не увидел телевизора или микроволновки.

Ранее командир отряда «Ахмат» показал на видео «нежданчик от противника» в Курской области.

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