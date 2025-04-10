Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сравнил те вещи, которые делают украинские военнослужащие в регионе, с преступлениями немецких фашистов в годы Великой Отечественной войны (1941—1945 гг.). Об этом он сказал в эфире Первого канала.

Когда Вооруженные силы Украины вошли в село Горналь в Суджанском районе, первое, что они сделали, — прямой наводкой из танка нанесли удары по Свято-Николаевскому монастырю XVII века, рассказал чиновник.

Хинштейн выразил мнение, что подобные преступления украинскими военнослужащими совершаются сознательно. По его словам, в производстве военных следователей имеется достаточное количество уголовных дел, по которым уже привлекаются к ответственности бойцы ВСУ, и эти преступления не имеет срока давности.

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту РФ Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ, вторгшихся туда в августе 2024 года.

Как сообщили в Минобороны РФ 10 апреля, что за сутки Вооруженные силы Украины потеряли в Курской области более 420 военных.

Ранее стало известно о тайных тропах россиян в Курской области.