Захарова: Запад не сможет скрыть преступления ВСУ под Курском, возмездие будет

Запад не сможет скрыть преступления украинских боевиков на территории Курской области, все виновные будут наказаны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что все виновные должны быть установлены и понесут наказание», — подчеркнула она.

Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ, Запад закрывает глаза на преступления ВСУ, совершенные под Курском. Фактически он покрывает зверства украинских боевиков, подчеркнула Захарова.

До этого первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России.

По его словам, отступая, украинские солдаты минировали территорию. В частности, есть свидетельства о том, что бойцы ВСУ прикрепляли взрывные устройства к детским игрушкам, добавил дипломат.

Ранее Хинштейн заявил, что бойцы ВСУ при отступлении минировали все на своем пути.