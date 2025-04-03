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Российский дипломат заявил о следах преступлений ВСУ в Курской области

Полянский: Киев не успел крыть следы своих преступлений в Курской области
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Стремительное наступление российских войск в Курской области обратило в бегство Вооруженные силы Украины (ВСУ), которые не успели скрыть следы своих преступлений на территории России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет ТАСС.

«Неожиданный и скрытный характер маневров [Вооруженных сил РФ] позволил зайти глубоко в тыл украинских войск и вынудил их обратиться в поспешное бегство, не оставив времени замести следы своих преступлений», — сказал дипломат на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по преступлениям Киева.

По словам Полянского, при бегстве ВСУ оставили в курском приграничье много дорогого западного вооружения. Отступая, украинские солдаты минировали территорию. В частности, есть свидетельства о том, что бойцы ВСУ прикрепляли взрывные устройства к детским игрушкам, добавил дипломат.

2 апреля военный волонтер Алексей Живов сообщил, что под Суджей в Курской области после освобождения от украинских войск были найдены останки детей. Как утверждает Живов, возраст детей составлял от шести до десяти лет. Он не уточнил место, где были найдены. В настоящее время также нет официального подтверждения информации об останках от правоохранительных органов.

До этого сообщалось, что украинские войска в Судже минировали входы частных домостроений и разбросали взрывчатку, замаскированную под шоколадные батончики.

Ранее жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ.

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