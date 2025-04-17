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В музее современного искусства «Гараж» сменился директор

Директором Музея современного искусства «Гараж» назначили Дарью Котову
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Музей современного искусства «Гараж»

Директором музея современного искусства «Гараж» в Москве стала Дарья Котова. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Отмечается, что Котова сменит Антона Белова, который занимал пост директора с 2010 года. Она приступит к исполнению обязанностей 17 апреля.

Котова начала работать в музее с 2010 года. Сначала она была ассистентом отдела по связям с общественностью, потом возглавила департамент развития, маркетинга и рекламы. С 2021 года Котова стала руководить эндаумент-фондом музея.

В конце сентября пресс-служба бизнесмена Романа Абрамовича опровергла информацию о продаже музея современного искусства «Гараж». Информация о возможной продаже музея появилась в Telegram-канале «Ку-ку». Сообщалось о переговорах, которые «идут полным ходом». Автор канала, искусствовед Ксения Коробейникова утверждала, что бизнесмен через продажу решил «сбросить токсичный актив», который приносил проблемы.

В конце апреля 2024 года сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски в московском музее современного искусства «Гараж», который расположен в парке Горького. Позднее стало известно, что ФСБ обыскивала культурное учреждение по делу в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны» (признана в РФ иностранным агентом) Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом, внесен в реестр террористов и экстремистов).

Ранее в отношении экс-директора музея современного искусства Перми возбудили уголовное дело.

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