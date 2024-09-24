Абрамович ответил на новости о продаже московского музея «Гараж»

Бизнесмен Роман Абрамович опроверг информацию о продаже музея современного искусства «Гараж» в Москве. Об этом в Telegram-канале написало издание The Art Newspaper Russia со ссылкой на пресс-службу предпринимателя.

Там подчеркнули, что никаких переговоров на этот счет не ведется, музей продолжает работу в обычном режиме.

Информация о возможной продаже музея появилась в Telegram-канале «Ку-ку». Сообщалось о переговорах, которые «идут полным ходом». Автор канала, искусствовед Ксения Коробейникова утверждала, что бизнесмен через продажу решил «сбросить токсичный актив», который приносил проблемы.

По словам искусствоведа, музей представляет собой кафе и библиотеку, а также в нем есть «что-то вроде постоянной экспозиции». О приостановке выставочной деятельности в институции было объявлено после начала специальной военной операции.

В марте появилась информация, Роман Абрамович, являющийся бывшим владельцем лондонского «Челси», может приобрести новый футбольный клуб, на этот раз в Испании. По данным издания AS, предприниматель заинтересован в покупке «Валенсии».

Ранее юрист заявил, что Алсу будет судиться за проданный пентхаус в Лондоне.