В отношении экс-директора музея современного искусства Перми возбудили дело

В отношении экс-директора музея PERMM в Перми Аллахвердиевой возбудили дело

В отношении бывшего директора пермского музея современного искусства PERMM Наили Аллахвердиевой возбудили уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

«Уголовное дело возбуждено в отношении Наили Аллахвердиевой по статье 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих)», — заявили в правоохранительных органах.

По данным Properm.ru, предметом претензий могли стать несколько работ, входящих в коллекцию музея, демонстрацию которых допустила Аллахвердиева. Она написала заявление на увольнение с поста директора музея PERMM по собственному желанию в декабре прошлого года.

По данным Минкульта Пермского края, музей в настоящее время работает в штатном режиме.

«Деятельность в соответствии с нормами законодательства РФ — приоритет для ведомства и учреждений», — добавили там.

В ноябре прошлого года в музее прошли обыски. По данным СМИ, обыски связаны с делом бывшего директора музея, галериста Марата Гельмана (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

Ранее ФСБ провела обыски в московском музее современного искусства «Гараж».