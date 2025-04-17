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Замгубернатора Ростовской области Рачаловскому продлили домашний арест

ТАСС: замгубернатора Ростовской области Рачаловскому продлили домашний арест
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Пресс-служба Губернатора Ростовской области

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил домашний арест заместителю губернатора — министру сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константину Рачаловскому. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Ростовской области.

«‎Рачаловскому постановлением суда продлили домашний арест до 17 июня», — сказали агентству.

17 февраля текущего года в здании правительства Ростовской области провели обыски после задержания Рачаловского. Как писал тогда Telegram-канал SHOT, у следователей возникли вопросы к министру в рамках расследования уголовного дела в отношении экс-министра финансов региона Лилии Федотовой. О задержании Рачаловского стало известно в тот же день. Ущерб по делу Рачаловского составил 156 млн рублей.

Экс-заместителя губернатора Ростовской области Лилию Федотову арестовали в феврале этого года. По данным Следственного комитета, в 2020 году женщина взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке свыше 6% годовых для нужд региона. В ходе расследования стало известно, что ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей. В начале апреля Басманный районный суд Москвы продлил Федотовой срок содержания под стражей.

Ранее экс-главу МЧС Крыма Садаклиева осудили на 5,5 года за взяточничество.

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