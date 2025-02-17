В Ростовской области подсчитали ущерб по делу замгубернатора Рачаловского

Ущерб по делу заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского составил 156 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в УФСБ по Ростовской области.

«Рачаловский К. Н., обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий и осознавая незаконность выделения средств господдержки, дал указание подчиненным сотрудникам оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. Впоследствии получатели субсидий объявлены банкротами, денежные средства в размере 155,2 млн рублей похищены», — заявили в УФСБ.

Против Рачаловского возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

В Ростовской области несколько высших чиновников стали фигурантами уголовных дел. 4 февраля на допросе заместитель губернатора Ростовской области Лилия Федотова отказалась признать вину по делу о превышении должностных полномочий.

Ранее сообщалось, что вице-губернатора Ростовской области доставили в суд.