В здании правительства Ростовской области провели обыски после задержания Рачаловского

В Ростовской области в здании правительства провели обыски после задержания заместителя губернатора — министра сельского хозяйства и продовольствия региона Константина Рачаловского. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, у следователей возникли вопросы к министру в рамках расследования уголовного дела в отношении министра финансов региона Лилии Федотовой.

О задержании Рачаловского стало известно утром 17 февраля.

В начале февраля Ленинский суд Ростова-на-Дону санкционировал арест вице-губернатора Ростовской области Лилии Федотовой, подозреваемой в превышении должностных полномочий.

По данным Следственного комитета РФ, в 2020 году женщина взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке свыше 6% годовых для нужд региона. В ходе расследования стало известно, что ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей. На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее экс-министра сельского хозяйства Карелии приговорили к 15 годам тюрьмы.