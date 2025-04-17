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Экс-главу МЧС Крыма Садаклиева осудили на 5,5 года за взяточничество

РИА: бывшего главу крымского МЧС Садаклиева осудили на 5,5 года за взятку
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rk.gov.ru

Киевский районный суд Симферополя приговорил экс-главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 года колонии и штрафу в 1,75 миллиона рублей за взяточничество. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

«‎Суд назначил фигуранту наказание 5 лет и 6 месяцев колонии по статье 290 УК РФ («Получение взятки»). Фигурант дела заключил соглашение со следствием»‎, — сказали агентству.

Помимо срока и штрафа, суд запретил Садаклиеву занимать руководящие должности в течение семи лет.

Кроме того, бывшему главе ведомства вменяют ч. 1 ст. 283.2 («Нарушение требований по защите государственной тайны») и п. «е» ч. 3 ст. 286 («Превышение полномочий из корыстной или личной заинтересованности») УК РФ.

Накануне сообщалось, что экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов и его бывший первый заместитель Алексей Дедов обвиняются в хищении более 1 млрд рублей, выделенного на строительство оборонительных сооружений.

По данным следствия, Смирнов и Дедов руководили организованной группой, в которую входили руководители АО «Корпорация развития Курской области» и коммерческих фирм. Средства, предназначенные для строительства фортификаций на границе с Украиной, были похищены через фиктивные подряды, уточнили в МВД. Ранее по этому делу уже задержаны трое руководителей корпорации и подрядчики.

Ранее сообщалось, что в Калининграде экс-замминистра здравоохранения обвиняют в мошенничестве.

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