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СК возбудил дело в отношении заместителя губернатора Ростовской области

СК: возбуждено дело в отношении замгубернатора Ростовской области Федотовой
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России возбудил дело по статье о превышении должностных полномочий в отношении заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя губернатора Ростовской области <...> по факту превышения должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики региона», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2020 году женщина взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке более 6% годовых для нужд региона. В ходе расследования стало известно, что ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств инцидента.

До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и депутат Андрей Луговой обратились к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой инициировать проверку деятельности Чубайса на предмет преступлений. Депутаты также обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить деятельность бывшего главы «Роснано».

Ранее замглавы УФАС Петербурга заключили под стражу.

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