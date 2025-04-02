Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области по делу о превышении полномочий

Экс-заместителю губернатора Ростовской области Лилии Федотовой продлили арест

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей экс-заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой на три месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Ее обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд отклонил ходатайство защиты о замене ареста на домашний под стражей. Федотова остается в СИЗО до завершения следственных действий.

Дело связано с нарушениями при исполнении обязанностей в должности министра финансов региона. Статья 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Федотову арестовали в феврале этого года. По данным Следственного комитета, в 2020 году женщина взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке свыше 6% годовых для нужд региона.

В ходе расследования стало известно, что ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей. На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

17 марта Федотову уволили с должности замгубернатора.

Ранее в Ростовской области задержали замминистра связи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами