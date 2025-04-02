Суд продлил арест экс-замгубернатора Ростовской области по делу о превышении полномочий

Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей экс-заместителя губернатора Ростовской области Лилии Федотовой на три месяца. Об этом сообщается в Telegram-канале «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Ее обвиняют в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд отклонил ходатайство защиты о замене ареста на домашний под стражей. Федотова остается в СИЗО до завершения следственных действий.

Дело связано с нарушениями при исполнении обязанностей в должности министра финансов региона. Статья 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Федотову арестовали в феврале этого года. По данным Следственного комитета, в 2020 году женщина взяла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставке свыше 6% годовых для нужд региона.

В ходе расследования стало известно, что ущерб бюджету Ростовской области составил 1,9 млрд рублей. На данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

17 марта Федотову уволили с должности замгубернатора.

Ранее в Ростовской области задержали замминистра связи.