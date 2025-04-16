Путин поблагодарил ХАМАС за освобождение россиянина из плена

Президент Владимир Путин на встрече с побывавшем в плену палестинского радикального движения ХАМАС россиянином Александром Труфановым и его близкими заявил, что освобождение заложников стало возможно благодаря отношениям РФ с народом Палестины.

Глава государства отметил, что контакты с палестинскими представителями и организациями остаются стабильными и поддерживаются уже много лет.

«И, думаю, нужно выразить слова благодарности руководству, политическому крылу ХАМАС за то, что они пошли нам на встречу и совершили вот этот акт, гуманитарный акт, вас освободили», — сказал лидер.

Труфанов и члены его семьи поблагодарили Россию за помощь и попросили продолжать усилия по освобождению заложников.

Вечером 16 апреля в Кремле Путин встретился с Труфановым, его матерью Еленой и невестой Сапир Коэн. При этом также присутствовали главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин РФ Александр Борода.

Александр Труфанов был в плену ХАМАС с октября 2023 года. После нападения движения на Израиль он был похищен из своего дома вместе с матерью, бабушкой Ириной Татти и невестой. Его отец Виталий Труфанов в результате атаки террористов не выжил. Женщин отпустили в ноябре 2023 года. Александр остался в плену, так как в ХАМАС его считали военным (в Израиле он мог быть призван на армейскую службу). При захвате он был ранен.

В палестинской группировке подчеркнули, что решение о досрочном освобождении Труфанова принято в знак глубокого уважения к Путину. Обмен пленными проходил в рамках соглашения ХАМАС и Израиля о перемирии, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа.

Ранее при похищении ХАМАС россиянину прострелили обе ноги.