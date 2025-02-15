Ад пока не разразился: ХАМАС освободил россиянина и еще двух заложников

ХАМАС освободил россиянина Александра Труфанова, удерживаемого в заложниках с октября 2023 года. Он уже передан Красному Кресту. В палестинской группировке подчеркнули, что решение о досрочном освобождении Труфанова принято в знак глубокого уважения к президенту Владимиру Путину. Обмен пленными проходил в рамках соглашения о перемирии, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа. Недавно он заявлял, что в случае срыва договоренностей в Газе «разразится ад».

Почти 500 дней плена

Россиянин Александр Труфанов и еще два заложника освобождены в Газе и переданы сотрудникам Красного Креста, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. Помимо 29-летнего Труфанова (имеющего также израильский паспорт) на свободу вышли 36-летний американец Саги Декель-Чен и 46-летний израильтянин Яир Хорн. 11 февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если ХАМАС не отпустит заложников к полудню субботы, то в Газе снова возобновятся боевые действия. С аналогичным требованием выступил президент США Дональд Трамп, сообщивший, что в противном случае в Газе «разразится ад».

Церемония обмена прошла в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Перед освобождением заложников вывели на сцену и в окружении вооруженных людей заставили выступить с короткой «благодарственной речью». Как сообщает New York Post, Яиру Хорну подарили песочные часы с изображением израильского заложника Матана Зангаукера и его матери Эйнав и надписью «Время на исходе».

Глава политического бюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что россиянина планировали освободить позже, однако процесс ускорили в знак глубокого уважения к президенту Владимиру Путину и признания поддержки Россией палестинского народа и его законных прав.

«Некоторое время назад в сопровождении сил Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности возвращающиеся заложники пересекли границу и оказались на израильской территории. В настоящий момент израильские заложники направляются к первоначальной точке приема на юге Израиля, где они воссоединятся со своими семьями», — сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

После встречи с родными и первичного медосмотра освобожденных заложников на армейских вертолетах доставят в больницы в центральной части Израиля для более детального обследования.

«Мы понимаем, что спустя почти полтора года плена, почти 500 дней их состояние здоровья абсолютно неудовлетворительное: они были в туннелях без солнечного света очень много времени и питание, медицинскую помощь практически не получали», — отметила официальный представитель Армии обороны Израиля Анна Уколова.

Что известно о заложниках

Александр Труфанов родился в Ростове-на-Дону в семье с еврейскими корнями. В конце 1990-х вместе с родственниками переехал в Израиль и стал жить в кибуце Нир-Оз. От российского гражданства в семье отказываться не стали. После школы Александр окончил университет имени Бен-Гуриона, где изучал электронику, впоследствии работал инженером в представительстве компании Amazon.

В октябре 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль он был похищен из своего дома вместе с матерью Еленой Труфановой, бабушкой Ириной Татти и невестой Сапир Коэн. Его отец Виталий Труфанов в результате атаки террористов погиб. Женщин отпустили в ноябре 2023 года. Александр остался в плену, так как в ХАМАС его считали военным (в Израиле он мог быть призван на армейскую службу). При захвате он был ранен.

Мать Елена Труфанова после переезда работала на местном заводе, отец Виталий Труфанов был садовником. Бабушка Ирина Татти переехала в Израиль несколько лет назад, а до этого много лет жила в Ростове-на-Дону и работала в детской поликлинике.

Второй освобожденный заложник, 36-летний Саги Декель-Чен, работал в Нир-Оз в местном механическом цехе, в Израиль его семья переехала из США. Третий, 46-летний Яир Хорн, жил в том же кибуце, занимался ремонтом и строительством. В Израиль он перебрался из Аргентины.

В настоящее время в заложниках ХАМАС остается лишь один россиянин — Максим Харкин. Он родился в Донбассе и получил российское гражданство уже после захвата.

Муса Абу Марзук заявил, что группировка примет во внимание просьбу России об освобождении Харкина, которого могут отпустить на втором этапе обмена между ХАМАС и Израилем.

«Мы с уважением отнеслись к просьбе России, но в данный момент не можем раскрывать информацию о заложниках, входящих во второй этап сделки, переговоры по которому начнутся на следующей неделе, если Израиль отправит свою делегацию в Доху»,— сказал Муса Абу Марзук.

Соглашение о прекращении огня

Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня 19 января в столице Катара Дохе. Стороны договорились о перемирии на 42 дня, а также об обмене заложников-израильтян на палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. На первом этапе ХАМАС должен освободить 33 заложника, на втором — освободить остальных.

Израиль и ХАМАС заключили перемирие. На каких условиях и что о нем говорят в мире? Израиль и ХАМАС подписали в столице Катара Дохе соглашение о прекращении огня. Стороны... 15 января 23:40

О заключении соглашения тогда же сообщил Трамп, к тому времени еще не вступивший в должность президента. Позже стало известно, что план прекращения огня разрабатывался почти полгода.