При похищении ХАМАС россиянину прострелили обе ноги

Мать гражданина Израиля и РФ Александра Труфанова, накануне освобожденного из плена палестинского движения ХАМАС, назвала чудом тот факт, что он может стоять и ходить, потому что во время похищения ему прострелили обе ноги. Об этом сообщает Ynet.

«Прежде всего я хочу поблагодарить Создателя за то, что мы наконец-то дожили до этого дня благодаря молитвам всех людей, которые просили о возвращении Саши. Я чувствую, что получила обратно свою жизнь, свою душу, свое сердце», — сказала Елена Труфанова.

Она поблагодарила волонтеров, власти Израиля и его народ, которые поддерживали их семью и сделали возможным возвращение ее сына. Она призвала сделать все, чтобы вызволить остальных заложников.

Александр Труфанов был в плену ХАМАС с октября 2023 года. После нападения движения на Израиль он был похищен из своего дома вместе с матерью, бабушкой Ириной Татти и невестой Сапир Коэн. Его отец Виталий Труфанов в результате атаки террористов не выжил. Женщин отпустили в ноябре 2023 года. Александр остался в плену, так как в ХАМАС его считали военным (в Израиле он мог быть призван на армейскую службу). При захвате он был ранен.

В палестинской группировке подчеркнули, что решение о досрочном освобождении Труфанова принято в знак глубокого уважения к Владимиру Путину. Обмен пленными проходил в рамках соглашения ХАМАС и Израиля о перемирии, достигнутого при участии администрации президента США Дональда Трампа. Недавно американский политик заявил, что в случае срыва договоренностей в Газе «разразится ад».

Ранее освобожденные в Газе заложницы получили от ХАМАС «памятные подарки».