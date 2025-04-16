Фигурантов дела о поджоге воинской части в Подмосковье внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес братьев-близнецов Тимофея и Матвея Мельниковых, а также Юрия Михеева в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россияне являются фигурантами дела о попытке поджога воинской части в Подмосковье. В феврале Военный суд приговорил Тимофея Мельникова к 19 годам лишения свободы, Матвея Мельникова — к 20 годам, а Михеева к семи годам колонии.

По версии следствия, в ноябре 2023 года диверсанты готовились поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. Сначала они пришли к ограждению, чтобы изучить обстановку на объекте. Через несколько дней они вновь пришли к военной части уже с бутылками с зажигательной смесью. Однако их задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Расследование дела завершили в ноябре прошлого года. Троим молодым людям предъявили обвинении по статье о покушении на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями.

Ранее фигуранты дела о диверсии в подмосковной воинской части признали вину.