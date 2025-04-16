Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Фигурантов дела о поджоге воинской части в Подмосковье внесли в перечень террористов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов Мельниковых и Михеева
close
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Росфинмониторинг внес братьев-близнецов Тимофея и Матвея Мельниковых, а также Юрия Михеева в перечень террористов и экстремистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Россияне являются фигурантами дела о попытке поджога воинской части в Подмосковье. В феврале Военный суд приговорил Тимофея Мельникова к 19 годам лишения свободы, Матвея Мельникова — к 20 годам, а Михеева к семи годам колонии.

По версии следствия, в ноябре 2023 года диверсанты готовились поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. Сначала они пришли к ограждению, чтобы изучить обстановку на объекте. Через несколько дней они вновь пришли к военной части уже с бутылками с зажигательной смесью. Однако их задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Расследование дела завершили в ноябре прошлого года. Троим молодым людям предъявили обвинении по статье о покушении на диверсию группой лиц с тяжкими последствиями.

Ранее фигуранты дела о диверсии в подмосковной воинской части признали вину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами