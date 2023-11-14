Суд арестовал двух парней за подготовку диверсии в Подмосковье

Мещанский суд Москвы арестовал 19-летнего Матвея Мельникова и 18-летнего Юрия Михеева, которых обвиняют в подготовке диверсии на территории одной из воинских частей Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в суде.

По версии следствия, подозреваемые готовились поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. Сначала они пришли к ограждению, чтобы изучить обстановку на объекте. Через несколько дней они вновь пришли к военной части уже с бутылками с зажигательной смесью. Однако их задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Следствие предположило, что Михеева и Мельникова завербовала одна из украинских спецслужб. Им предъявили обвинения за диверсию с посягательством на объекты ВС РФ. На суде молодым людям избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Если их признают виновными в преступлении, то им грозит до 20 лет тюрьмы.

До этого Мособлсуд начал рассматривать уголовное дело, возбужденное в отношении 22-летнего жителя Воронежа Антона Осипенко за намерение вступить в «Интернациональный легион территориальной обороны ВСУ», чтобы воевать против российской армии.

Ранее на Сахалине военного посадили в колонию за отказ участвовать в СВО.