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Следствие по делу о попытке диверсии в российской воинской части завершено

Расследование дела о попытке диверсии в воинской части в Подмосковье завершено

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Юрия Михеева и двух братьев Мельниковых — Матвея и Тимофея, которые арестованы за попытку устроить диверсию на территории одной из воинских частей в Московской области. Об этом сообщил ТАСС адвокат одного из обвиняемых Игорь Поповский.

По его словам, троим молодым людям предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ («Покушение на  диверсию группой лиц с тяжкими последствиями»). При этом братьям в окончательной редакции еще вменяется государственная измена (ст. 275 УК  РФ), а также участие в «Легионе «Свобода России» (организация запрещена в России) (ст. 205.5 УК  РФ), члены которого воюют на стороне Украины.

Юрист заявил, что в ближайшее время обвиняемые и их адвокаты начнут знакомиться с материалами дела, которое насчитывает порядка шести томов.

Как рассказали агентству в правоохранительных органах, Михеев и братья Мельниковы признали свою вину и раскаялись в содеянном. Там добавили, что уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство из материалов их дела.

По версии следствия, в ноябре 2023 года молодые люди готовились поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. Сначала они пришли к ограждению, чтобы изучить обстановку на объекте. Через несколько дней они вновь пришли к военной части уже с бутылками с зажигательной смесью. Однако их задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Следствие полагает, что молодых людей завербовала одна из украинских спецслужб.

Ранее двоих поджегших военкомат россиян осудили за терроризм и госизмену.

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