Военный суд приговорил двух братьев за попытку поджечь воинскую часть в Подмосковье

Военный суд назначил лишение свободы братьям Матвею и Тимофею Мельниковым, обвиняемым в госизмене и попытке диверсии в воинской части в Подмосковье. Об этом сообщает РИА Новости.

«Признать Мельникова Тимофея Константиновича виновным… назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы… Признать Мельникова Матвея Константиновича виновным… назначить наказание в виде 20 лет», — огласил приговор судья.

По версии следствия, в ноябре 2023 года диверсанты готовились поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. Сначала они пришли к ограждению, чтобы изучить обстановку на объекте. Через несколько дней они вновь пришли к военной части уже с бутылками с зажигательной смесью. Однако их задержали сотрудники полиции и ФСБ.

В ноябре прошлого года следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Юрия Михеева и двух братьев Мельниковых — Матвея и Тимофея, которых арестовали за попытку устроить диверсию на территории одной из воинских частей в Московской области.

Ранее фигуранты дела о диверсии в подмосковной воинской части признали вину.