Фигуранты дела о диверсии в подмосковной воинской части признали вину

ТАСС: обвиняемые в диверсии в воинской части в Подмосковье признали вину

Трое обвиняемых в попытке устроить диверсию в воинской части в Московской области признали свою вину на судебном заседании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на 2-й Западный окружной военный суд.

«Признаю [вину] в полном объеме», — сказал один из подсудимых, Тимофей Мельников.

В ноябре следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Юрия Михеева и двух братьев Мельниковых — Матвея и Тимофея, которых арестовали за попытку устроить диверсию на территории одной из воинских частей в Московской области.

Молодым людям предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 281 УК РФ. При этом братьям еще вменяется государственная измена (ст. 275 УК РФ), а также участие в «Легионе «Свобода России» (организация запрещена в России) (ст. 205.5 УК РФ), члены которого воюют на стороне Украины.

По версии следствия, в ноябре 2023 года диверсанты готовились поджечь базу хранения и ремонта зенитной техники в Дмитровском районе Подмосковья. Сначала они пришли к ограждению, чтобы изучить обстановку на объекте. Через несколько дней они вновь пришли к военной части уже с бутылками с зажигательной смесью. Однако их задержали сотрудники полиции и ФСБ.

Ранее в зоне СВО изъяли партию шоколадок с начинкой из взрывчатки.