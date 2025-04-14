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Песков отказался рассказывать о своей подготовке к выходу на лед с Навкой

Песков отказался комментировать детали подготовки к выступлению с Навкой на льду
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Алексей Майшев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга не стал раскрывать подробности подготовки к совместному выступлению со своей супругой, олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.

«Я тем более не думаю, что это должно быть темой наших конференц-коллов. Это без комментариев», — сказал представитель Кремля.

Накануне Песков вышел на лед с Навкой и станцевал с ней. Это произошло во время юбилейного «Больше, чем шоу» олимпийской чемпионки. Номер исполнялся под композицию «А он мне нравится». Также представитель Кремля поздравил жену, которой исполнилось 50 лет, с юбилеем.

10 апреля пресс-секретарь президента РФ заявил, что сталкивается с критикой от Навки, которая обвиняет его в недостаточной защите главы государства Владимира Путина. Также Песков признался, что зарабатывает меньше супруги.

Ранее Песков поздравил Навку с днем рождения аудиооткрыткой.

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