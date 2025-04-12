Песков поздравил Навку с днем рождения аудиооткрыткой

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поздравил супругу, олимпийскую чемпионку в танцах на льду Татьяну Навку с предстоящим 50-летним юбилеем аудиооткрыткой. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодня очень важный, особенный день. Я должен быть здесь, с тобой. Но, ты сама знаешь, — работа есть работа. Это совсем не значит, что я не здесь и не с тобой. Потому что я каждую минуту, каждую секунду, каждое мгновение думаю о тебе», — отметил Песков.

Он пожелал супруге «оставаться собой, побеждать, создавать новое и дарить свой талант».

До этого Песков в интервью в фильме «Она» заявил, что сталкивается с критикой от супруги Татьяны Навки, которая обвиняет его в недостаточной защите главы государства.

По его словам, Навка считает, что он не слишком активно в медиа стремится разъяснять те или иные действия российского президента.

Ранее Татьяна Навка высказалась о санкциях.