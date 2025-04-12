Часть освобожденных в Тунисе россиян прилетела в Москву

В Шереметьево приземлился самолет с некоторыми россиянами, освобожденными в Тунисе. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне посольство РФ в Тунисе подтвердило освобождение 11 граждан РФ, которые были задержаны прошлой осенью.

Россияне прибыли в африканское государство в середине ноября. Они были задержаны властями страны по неизвестной причине. Вскоре стало известно, что граждане РФ побывали на западной границе страны, в населенном пункте Хайдра в провинции Кассерин, а этот район находится под особым контролем местных сил безопасности, с учетом того, что там располагаются объекты чувствительной для Туниса инфраструктуры, в том числе находящиеся в ведении министерства обороны республики.

В январе выяснилось, что основанием для задержания 11 российских граждан послужили подозрения в их причастности к террористической деятельности. В марте доступ к задержанным оказался серьезно затруднен, а информации об их состоянии практически не было. По словам родственников, визиты к ним были невозможны из-за административных препятствий, а наступление Рамадана лишь ухудшило условия содержания.

Ранее таможенники задержали вернувшихся из КНР в Приморье туристов.