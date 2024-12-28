Таможенники задержали туристов на границе с Китаем в Приморье

Вернувшихся из КНР в Приморье туристов задержали на Уссурийской таможне

Российских туристов, возвращающихся из КНР в Приморье, задержали на несколько часов в оформлении на пункте пропуска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Уссурийской таможни Ирину Кульчицкую.

Отмечается, что причиной этому стали действия группы лиц, которые оскорбляли таможенных инспекторов и блокировали выход из зоны таможенного контроля.

Инцидент произошел 26 декабря в автомобильном пункте пропуска Пограничный. Из Китая прибыли несколько граждан России. По словам Кульчицкой, в ходе таможенного контроля был выявлен ряд нарушений. Она добавила, что несколько россиян начали публично выражать свое недовольство на действия инспекторов таможни, оскорблять их, демонстративно затягивать завершение таможенного контроля, блокируя выходы. Ситуацию спасла прибывшая в пункт пропуска полиция.

Граждане смогли пройти таможенный контроль только после полуночи. По словам начальника Уссурийской таможни Алексея Кузьмина, по фактам незаконного вмешательства в функционирование пункта пропуска, оскорбления представителей органов власти ведется проверка, которая может завершиться возбуждением уголовных дел.

При этом уже возбуждено четыре дела об административных правонарушениях, 29 россиян не смогли подтвердить предназначение товаров, их вещи были задержаны таможенниками, добавила Кульчицкая.

Ранее сообщалось, что в Финляндии закроется магазин, который россияне использовали для «откатки» визы.