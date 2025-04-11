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В посольстве РФ в Тунисе рассказали об освобождении 11 российских граждан

РИА: в Тунисе освободили 11 россиян
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Globepouncing/Shutterstock/FOTODOM

Посольство России в Тунисе подтвердило освобождение 11 российских граждан, задержанных в ноябре 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

«Подтверждаем освобождение российских граждан, оно состоялось вчера», — сказал собеседник агентства.

Как уточнялось, соответствующее решение принял следственный судья.

Граждан РФ задержали в Тунисе в ноябре 2024 года. Туристы отправились в поселение Хайдра с целью посетить античные памятники Римской империи, но впоследствии перестали выходить на связь. В результате стало известно, что путешественников взяли под стражу и поместили в известную своими пытками тюрьму Mornaguia.

Посольство РФ в республике заявило, что основанием для задержания 11 российских граждан послужили подозрения в их причастности к террористической деятельности.

В марте сообщалось, что доступ к россиянам оказался серьезно затруднен, а информации об их состоянии практически нет. По словам родственников, визиты к ним невозможны из-за административных препятствий, а наступление Рамадана лишь ухудшило условия содержания.

Ранее россиянина обвинили в домогательствах из-за фото, сделанного в стамбульском метро.

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